Замените разговорное словосочетание "нагородил палок" стилистически нейтральным синонимом
Русский язык
Замените разговорное словосочетание "нагородил палок" стилистически нейтральным синонимом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например можно: наставить палок)
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