Почему существуют насекомоядные растения

Биология
Почему существуют насекомоядные растения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы «есть»вредных, плохих насекомых которые вредят людям.
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