Почему существуют насекомоядные растения
Биология
Почему существуют насекомоядные растения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы «есть»вредных, плохих насекомых которые вредят людям.
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