Какова сила давления, оказываемая морской водой на батискаф на глубине 100 м, если площадь его поверхности 10м2?

Физика

Какова сила давления, оказываемая морской водой на батискаф на глубине 100 м, если площадь его поверхности 10м2?

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