1.Правило раскрытия скобок, если перед ними стоит знак «+». 2.Правило раскрытия ск??бок, если перед ними стоит знак «-». 3.Правило раскрытия скобок, если перед ними стоит умножение на число. 4.Какие слагаемые называются п...

Математика

1.Правило раскрытия скобок, если перед ними стоит знак «+». 2.Правило раскрытия ск??бок, если перед ними стоит знак «-». 3.Правило раскрытия скобок, если перед ними стоит умножение на число. 4.Какие слагаемые называются подобными. 5.Приведите пример подобных и не подобных слагаемых. 6.Что называется уравнением? 7.Что называется корнем уравнения? 8.Что значит – решить уравнение? 9.Приведите пример уравнения, которое не имеет корней (нет решений). Докажите. 10. 2 свойства для решения уравнений.

Автор: Гость