1.Правило раскрытия скобок, если перед ними стоит знак «+». 2.Правило раскрытия ск??бок, если перед ними стоит знак «-». 3.Правило раскрытия скобок, если перед ними стоит умножение на число. 4.Какие слагаемые называются п...
Математика
1.Правило раскрытия скобок, если перед ними стоит знак «+». 2.Правило раскрытия ск??бок, если перед ними стоит знак «-». 3.Правило раскрытия скобок, если перед ними стоит умножение на число. 4.Какие слагаемые называются подобными. 5.Приведите пример подобных и не подобных слагаемых. 6.Что называется уравнением? 7.Что называется корнем уравнения? 8.Что значит – решить уравнение? 9.Приведите пример уравнения, которое не имеет корней (нет решений). Докажите. 10. 2 свойства для решения уравнений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Раскрываем скобки без изменения. 2.Раскрываем скобки и меняем знаки в скобке на противоположные. 3.Перемножаем на числа которые находятся в скобках. 4.Например (x-5+x-7=x^2-12) Дальше уже забыл
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