В чём смысл жизни??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
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В чём смысл жизни??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл жизни- нужно жить не только ради себя, но и ради других. Например, помогать людям, которые действительно нуждаются в помощи. Быть всегда кому-то нужным , быть всегда рядом, когда это нужно, жить познавая все вокруг себя! Рождать новую жизнь. Смысл жизни он большой, нужно жить так, чтобы каждый так захотел жить. И ценить то, что имеем.
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