В чем вы видете бессмертие крыловских басен
Литература
В чем вы видете бессмертие крыловских басен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действительно, и в нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с хорошо знакомыми крыловскими персонажами. По-прежнему среди нас Ворона и Лисица, горе-музыканты Осёл, Козёл да косолапый Мишка. И если присмотреться, то какие-то недостатки мы откроем в себе. Ведь людей без недостатков не бывает, и сейчас, как и в былые времена, ум соседствует с глупостью, трудолюбие - с ленью, скромность - с хвастовством, талант - с бездарностью.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение по литературе тема:Что добавляет читательский опыт жизненному опыту ? Очень нужно, примерно на 350 слов, можно меньше
Математика
Ученик предложил увеличить число 257 в 17 раза но он ошибся и увеличили его на 17 опре??елити разнису между требуемым и полученым числом
Русский язык
Спиши и проверьте. и напишите проверочный слова Д-чувство,здравствуй Л-солнце ??-грустный,лестница,свистнул,известный,прелестный,счастливый,о...