В чем вы видете бессмертие крыловских басен

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Действительно, и в нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с хорошо знакомыми крыловскими персонажами. По-прежнему среди нас Ворона и Лисица, горе-музыканты Осёл, Козёл да косолапый Мишка. И если присмотреться, то какие-то недостатки мы откроем в себе. Ведь людей без недостатков не бывает, и сейчас, как и в былые времена, ум соседствует с глупостью, трудолюбие - с ленью, скромность - с хвастовством, талант - с бездарностью.