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В чем выгоды географического положения Швейцарии ? Швейцария Экономико-географическое положение: Швейцария - одно из малых государств Европы. Ее площадь - всего 41,3 тыс. кв. км, а население насчитывает 6,99 млн.ч. (1993г). Денежная единица - швейцарский франк. Швейцария расположена почти в самом центре Зарубежной Европы, на перекрестке важнейших торговых путей. Три четверти ее границ - с Францией, Австрией и Италией - проходят по высоким горным хребтам Юры и Альп, и лишь граница с Германией и Лихтенштейном идет по низменности - долине Рейна. Заснеженные вершины Альп, голубые озера, ярко-зеленые долины, преимущественно небольшие города с еще сохранившимися узкими средневековыми улочками и домами с раскрашенными фасадами - вот характерные внешние черты страны. Но в то же время Швейцария - одна из самых развитых в индустриальном отношении стран мира, занимающая одно из первых мест по опытности и квалификации инженеров и рабочих, качеству производимой продукции и по размерам прибылей, которые получает Швейцария от промышленных предприятий, находящихся в самой стране и за ее пределами, от громадных капиталовложений. Эта небольшая страна играет заметную роль в мировой политической жизни. Благодаря ее постоянному нейтралитету, а также географическому положению в ней проводятся важные международные конференции, дипломатические переговоры. В первой и второй мировых войнах Швейцария сохраняла нейтралитет. После второй мировой войны не вступила в ООН, несмотря на одобрение ее целей. Столица Швейцарии - город Берн. Лозанна - местопребывание федеральных судебных органов. Глава государства - президент. Швейцария - республика, федерация в составе 23 кантонов /округов/ ( 3 из них разделены на полукантоны). Каждый кантон имеет свои парламент и правительство, свои законы, пользуется широкими автономными правами. Законодательный орган - двухпалатное Федеральное собрание, состоящее из Национального совета и Совета кантонов. Первая палата избирается всеобщим голосованием по пропорциональной системе, во вторую же каждый кантон посылает по два своих представителя. Исполнительная власть принадлежит Федеральному совету. Один из семи его членов по очереди избирается президентом Швейцарской Конфедерации сроком на один год. Природные ресурсы Швейцарии: Для Швейцарии характерно большое количество гор. В Швейцарии горы широко используются в рекреационных целях. Здесь находится самая мощная и высокая часть Альп. Высота самого большого горного пика - пика Дюфур - более четырех с половиной тысяч метров (4634 м). Горы занимают всю центральную и в значительной степени южную и восточную части страны. Долины Роны и Рейна делят Швейцарские Альпы на две почти параллельные группы горных хребтов, тянущихся с юго-запада на северо-восток. Самая высокая часть Альп сложена кристаллическими породами и известняками. Высокогорные области покрыты вечными снегами и ледниками. Крупнейший из этих ледников и один из самых больших в Европе - Алечский. Он тянется на 27 км, занимая площадь 115 кв. км. На границе с Францией лежит горная Цепь Юра.Между Бернскими Альпами и Юрой от протекающего по границе с Германией Рейна до Женевского озера тянется волнистое невысокое Швейцарское плоскогорье (высота 400-600 м), являющееся самой населенной частью страны. Для Швейцарии характерны очень сильные различия в климатических условиях. Это обуславливается сложным характером рельефа. В Альпах, где расположено большое количество лыжных курортов и санаториев, средний ход зимних температур колеблется в пределах -10, -12 градусов, но почти всегда стоит солнечная погода. На вершинах Альп снег не тает в течение всего года. Зимой и весной из-за скопления снега на склонах нередки снежные обвалы. Летом в горах часты дожди, туманы. На Швейцарском плоскогории зима мягкая, средняя температура января около -2 градусов. Снег, как правило, держится лишь несколько дней. Лето теплое (средняя температура июля +18 градусов), осень продолжительная и солнечная. Такой климат благоприятствует С/Х работам. На Швейцарском плоскогорье успевает вызреть даже виноград. Главную прелесть ландшафта представляют озера. Самые крупные из них - Женевское и Боденское. Далее идут Невшательское, Лаго-Маджоре, Фирвальдштетское (озеро четырех каналов), Цюрихское и озеро Лугано. Происхождение их в основном тектоническо-ледниковое. Берега окаймлены лесистыми холмами или скалистыми горами, склоны которых обрываются прямо в воду. Крупные озера - не только места паломничества туристов, они играют важную роль в судоходстве и мелиорации. Реки такой небольшой страны, как Швейцария, принадлежат бассейнам трех морей: Северного, Средиземного и Черного. В Альпах начинаются такие крупные реки, как Рейн и Рона. С них же берут начало приток Дуная р. Инн, а также приток По - р.Тичино. Леса занимают около 24% территории. Также крупную часть страны занимают субальпийские и альпийские луга. Швейцарский национальный парк многочислен. Здесь много резерватов и заказников.