В чём заключается ценность юношеской дружбы?кратко
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В чём заключается ценность юношеской дружбы?кратко
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Гость:
В том что в будущем тебе будет проще заводить знакомых
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