В четвёртом предложении- пословице подчеркни подлежащее и сказуемое, графически ??окажи связь между членами предложения. У труса и от тени дрожат колени.

Русский язык

В четвёртом предложении- пословице подчеркни подлежащее и сказуемое, графически ??окажи связь между членами предложения. У труса и от тени дрожат колени.

Автор: Гость