В дальнем походе с неожиданной радости на розовых облаках какой будет падеж у при??агательных
Русский язык
В дальнем походе с неожиданной радости на розовых облаках какой будет падеж у при??агательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В дальнем походе (в чём?) - П.п. С неожиданной радости (с чего?) - Р.п. На розовых облаках (на чём?) - П.п.
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