Составьте и запишите предложения с 3-4 словами.Обозначьте орфограмму №6 Напириме?? Воробей - воробья -воробьи 1)съезд 2)подъём 3)въезжать 4)объявление 5)вьюга 6)ружьё 7)барьер 8)серьёзный 9)ладьи

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Съезд - съезда - съезды подъём - подъёма - подъёмы въезжать - въезжая - въезды объявление- объявления - объявления вьюга - вьюги ружьё- ружья барьер - барьера - барьеры серьёзный - серьёзного - серьёзные ладьи - ладью машина выехала на съезд. вьюга завывала за моим окном. ружьё висело на стене. объявление напечатали в газете