Составьте и запишите предложения с 3-4 словами.Обозначьте орфограмму №6 Напириме?? Воробей - воробья -воробьи 1)съезд 2)подъём 3)въезжать 4)объявление 5)вьюга 6)ружьё 7)барьер 8)серьёзный 9)ладьи

Русский язык
Составьте и запишите предложения с 3-4 словами.Обозначьте орфограмму №6 Напириме?? Воробей - воробья -воробьи 1)съезд 2)подъём 3)въезжать 4)объявление 5)вьюга 6)ружьё 7)барьер 8)серьёзный 9)ладьи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Съезд - съезда - съезды  подъём - подъёма - подъёмы  въезжать - въезжая - въезды  объявление- объявления - объявления  вьюга - вьюги  ружьё- ружья  барьер - барьера - барьеры  серьёзный - серьёзного - серьёзные  ладьи - ладью машина выехала на съезд. вьюга завывала за моим окном. ружьё висело на стене. объявление напечатали в газете 
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