Жайылған кир мен шабылган шөп неге Жел болғанда тез кебеді?

Физика
Жайылған кир мен шабылган шөп неге Жел болғанда тез кебеді?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кунин саулесинен олар тез кебеді
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Таблица по истории идеологии, социальные прогрессы, экономика
Ответить
Литература
Почему произведение называется барышня-крестьянка?
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Над широкой степью,над полями и лугами почти все лето слышится радостные песни жаворонков.
Ответить
Математика
В магазин привозят розы из двух оранжерей, причем из первой оранжереи привозят в 3 раза больше роз, чем из второй. 36% роз из из первой оранжереи и...
Ответить
Литература
Ответить на вопрос: В чем заключается дивная сила искусства? К сказке Соловей. ПО??ОГИТЕ СРОЧНО!!!!
Ответить