Жайылған кир мен шабылган шөп неге Жел болғанда тез кебеді?
Физика
Жайылған кир мен шабылган шөп неге Жел болғанда тез кебеді?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кунин саулесинен олар тез кебеді
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