В детском саду воспитательница рассадила 10 детей за круглым столом и начала раздавать им по конфетке следующим образом вначале некоторому ребёнку, потом двигаясь по часовой стрелке, ребёнку, сидящему через одного от него, зате...

Математика

В детском саду воспитательница рассадила 10 детей за круглым столом и начала раздавать им по конфетке следующим образом вначале некоторому ребёнку, потом двигаясь по часовой стрелке, ребёнку, сидящему через одного от него, затем пропустила двоих и дала конфетку следующему. Далее пропустила троих и т. д. Может ли она таким образом дать каждому ребёнку ровно по одной конфетке, если при счёте не пропускала детей, получивших конфету?

Автор: Гость