В детском саду воспитательница рассадила 10 детей за круглым столом и начала раздавать им по конфетке следующим образом вначале некоторому ребёнку, потом двигаясь по часовой стрелке, ребёнку, сидящему через одного от него, зате...
Математика
В детском саду воспитательница рассадила 10 детей за круглым столом и начала раздавать им по конфетке следующим образом вначале некоторому ребёнку, потом двигаясь по часовой стрелке, ребёнку, сидящему через одного от него, затем пропустила двоих и дала конфетку следующему. Далее пропустила троих и т. д. Может ли она таким образом дать каждому ребёнку ровно по одной конфетке, если при счёте не пропускала детей, получивших конфету?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни одному не достанется
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