В двух карманах было 28 орехов, причём в левом кармане в 3 раза больше, чем в правом. ??колько орехов было в каждом кармане?

Математика

В двух карманах было 28 орехов, причём в левом кармане в 3 раза больше, чем в правом. ??колько орехов было в каждом кармане?

Автор: Гость