В двух карманах было 28 орехов, причём в левом кармане в 3 раза больше, чем в правом. ??колько орехов было в каждом кармане?

Математика
В двух карманах было 28 орехов, причём в левом кармане в 3 раза больше, чем в правом. ??колько орехов было в каждом кармане?
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1 карман:28,2 карман:84
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