Вторая задача б пожалуйста

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За "это" время, имеется ввиду как за все? 2*60=120 – расстояние, которое проехал автомобиль за два часа по проселочной дороге 4*70=280– расстояние, которое проехал автомобиль за четыре часа по проселочной дороге 280+120=400 км проехал автомобиль за все время