(102-x)•96=6048 сколько получится
Математика
(102-x)•96=6048 сколько получится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(102- х)*96=6048 9792-96х=6048 -96х=6048-9792 -96х=-3744 х=-3744÷(-96) х=39
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