В двух одинаковых альбомах 46 марок.Сколько марок в трех альбомах,четырех?
Математика
В двух одинаковых альбомах 46 марок.Сколько марок в трех альбомах,четырех?
Ответ(ы):
Гость:
1)46/2=23(м)-всего 2)23*3=69(м)-в 3 альбомах 3)23*4=92(м)-- в 4 альбомах Ответ: в 3 альбомах 69 марок, в 4 альбомах 92 марки.
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Математика