В фермерском хозяйстве настроить 75мешков шерсти.одну пятую часть составляет шерсть белого цвета, а остальную часть-шерсть черног цвета.сколько килограммов черной шерсти настригли в фермерском хозяйстве,если масса одного мешка ...
Математика
В фермерском хозяйстве настроить 75мешков шерсти.одну пятую часть составляет шерсть белого цвета, а остальную часть-шерсть черног цвета.сколько килограммов черной шерсти настригли в фермерском хозяйстве,если масса одного мешка с шерстью равна 35кг.?
Ответ(ы):
Гость:
Настригли - 75 м. - ? кг Белого цвета - 1/5 - ? кг Чёрного цвета - ? кг 1 мешок - 35 кг 1) 75х35 = 2625 (кг) - 75 мешков 2) 2625: 5= 525 (кг) - белого цвета 3) 2625 - 525=2100 (кг) - чёрного цвета Ответ: 2100 кг чёрной шерсти настригли.
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