В фермерском хозяйстве настроить 75мешков шерсти.одну пятую часть составляет шерсть белого цвета, а остальную часть-шерсть черног цвета.сколько килограммов черной шерсти настригли в фермерском хозяйстве,если масса одного мешка ...

Математика

В фермерском хозяйстве настроить 75мешков шерсти.одну пятую часть составляет шерсть белого цвета, а остальную часть-шерсть черног цвета.сколько килограммов черной шерсти настригли в фермерском хозяйстве,если масса одного мешка с шерстью равна 35кг.?

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