В городе есть стариные дома - памятники архитектуры. они находятся под охраной государства. В одном районе города таких домов 25, а в другом на 7 меньше.В третьем районе 32 памятника архитектуры. Сколько таких домов во втором и...

Математика
В городе есть стариные дома - памятники архитектуры. они находятся под охраной государства. В одном районе города таких домов 25, а в другом на 7 меньше.В третьем районе 32 памятника архитектуры. Сколько таких домов во втором и третьем районах?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-7=18 25+18=43 Ответ: во втором и в третьем районе 43 памятника архитектуры.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Тест по русскому языку за 7 класс
Ответить
Русский язык
Образуйте от полных прилагательных с основной на шипящий краткие прилагательные мужского рода и запишите их в словосочетании с подходящими по смысл...
Ответить
Литература
Объяснити слова и словосочетания "ненароком" , "плашля" , "несчитова" , "не зариться" , "так просто не попущусь" , " французкий скоро к зубам приби...
Ответить
Математика
Является ли квадрат прямоугольником
Ответить
Английский язык
8. Переделайте следующие предложения, используя Passive Voice. 1. People should send their complaints to the head office. 2. Ted bought the ca...
Ответить