В городе есть стариные дома - памятники архитектуры. они находятся под охраной государства. В одном районе города таких домов 25, а в другом на 7 меньше.В третьем районе 32 памятника архитектуры. Сколько таких домов во втором и...
Математика
В городе есть стариные дома - памятники архитектуры. они находятся под охраной государства. В одном районе города таких домов 25, а в другом на 7 меньше.В третьем районе 32 памятника архитектуры. Сколько таких домов во втором и третьем районах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-7=18 25+18=43 Ответ: во втором и в третьем районе 43 памятника архитектуры.
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