В городе есть стариные дома - памятники архитектуры. они находятся под охраной государства. В одном районе города таких домов 25, а в другом на 7 меньше.В третьем районе 32 памятника архитектуры. Сколько таких домов во втором и...

Математика

В городе есть стариные дома - памятники архитектуры. они находятся под охраной государства. В одном районе города таких домов 25, а в другом на 7 меньше.В третьем районе 32 памятника архитектуры. Сколько таких домов во втором и третьем районах?

Автор: Гость