8. Переделайте следующие предложения, используя Passive Voice. 1. People should send their complaints to the head office. 2. Ted bought the car. 3. They have changed the date of the meeting.

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8. Переделайте следующие предложения, используя Passive Voice. 1. People should send their complaints to the head office. 2. Ted bought the car. 3. They have changed the date of the meeting.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  People 's complaints should be sent  to the head office. 2. The car was bought by Ted. 3. T he date of the meeting has been changed by them.
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