8. Переделайте следующие предложения, используя Passive Voice. 1. People should send their complaints to the head office. 2. Ted bought the car. 3. They have changed the date of the meeting.
Английский язык
8. Переделайте следующие предложения, используя Passive Voice. 1. People should send their complaints to the head office. 2. Ted bought the car. 3. They have changed the date of the meeting.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. People 's complaints should be sent to the head office. 2. The car was bought by Ted. 3. T he date of the meeting has been changed by them.
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