Помогите объясните значение слов:сервиз,дискотеку,сервант.Буду очень благодарен ставлю СПАСИБО!!!

Русский язык
Помогите объясните значение слов:сервиз,дискотеку,сервант.Буду очень благодарен ставлю СПАСИБО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сервиз- Полный набор столовой или чайной посуды на определённое количество человек. Дискотека-это вечеринка ,куда приходят люди,чтобы потанцевать. Сервант- Небольшой низкий буфет для посуды и столового белья.
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