При подготовке к диктанту по английскому языку Оля выучила четверть всех слов заданный учителем если бы она выучила еще четыре слова то было бы выучила треть всех слов сколько слов Надо выучить Оля

Математика
При подготовке к диктанту по английскому языку Оля выучила четверть всех слов заданный учителем если бы она выучила еще четыре слова то было бы выучила треть всех слов сколько слов Надо выучить Оля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-все слова 1/4 -выучила когда выучила ещё 4 слова,то стало 1/3 всех слов выучено 1/3-1/4=4/12-3/12=1/12 -всех слов составляют 4 слова 1/12 - 4 слова 12/12 -? 4: (1/12)=4*12=48(слов)-всего надо было выучить
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