При подготовке к диктанту по английскому языку Оля выучила четверть всех слов заданный учителем если бы она выучила еще четыре слова то было бы выучила треть всех слов сколько слов Надо выучить Оля
Математика
При подготовке к диктанту по английскому языку Оля выучила четверть всех слов заданный учителем если бы она выучила еще четыре слова то было бы выучила треть всех слов сколько слов Надо выучить Оля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-все слова 1/4 -выучила когда выучила ещё 4 слова,то стало 1/3 всех слов выучено 1/3-1/4=4/12-3/12=1/12 -всех слов составляют 4 слова 1/12 - 4 слова 12/12 -? 4: (1/12)=4*12=48(слов)-всего надо было выучить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача: хозяйка на зиму засолила три кадушки капусты. в первой кадушке поместилос?? 70 кг, во второй половино этой массы, а в третьей на 15 кг боль...
Русский язык
Русский язык