При подготовке к диктанту по английскому языку Оля выучила четверть всех слов заданный учителем если бы она выучила еще четыре слова то было бы выучила треть всех слов сколько слов Надо выучить Оля

Математика

При подготовке к диктанту по английскому языку Оля выучила четверть всех слов заданный учителем если бы она выучила еще четыре слова то было бы выучила треть всех слов сколько слов Надо выучить Оля

Автор: Гость