Задача: хозяйка на зиму засолила три кадушки капусты. в первой кадушке поместилос?? 70 кг, во второй половино этой массы, а в третьей на 15 кг больше, чем во второй. сколько всего килограммов квашенной капусты в трех кадушках?
Математика
Задача: хозяйка на зиму засолила три кадушки капусты. в первой кадушке поместилос?? 70 кг, во второй половино этой массы, а в третьей на 15 кг больше, чем во второй. сколько всего килограммов квашенной капусты в трех кадушках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 кадушка= 35 кг 3 кадушка=50кг всего в трех получается 70+35+50= 155
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