Задача: хозяйка на зиму засолила три кадушки капусты. в первой кадушке поместилос?? 70 кг, во второй половино этой массы, а в третьей на 15 кг больше, чем во второй. сколько всего килограммов квашенной капусты в трех кадушках?

Математика

Задача: хозяйка на зиму засолила три кадушки капусты. в первой кадушке поместилос?? 70 кг, во второй половино этой массы, а в третьей на 15 кг больше, чем во второй. сколько всего килограммов квашенной капусты в трех кадушках?

Автор: Гость