Составь 6 предложений с разными глаголами. Пожалуйста помагите
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Составь 6 предложений с разными глаголами. Пожалуйста помагите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К нам приехали гости. Принеси мне книгу. Я пришел бы, но вот приболел. Сядьте, пожалуйста, у окна. Мы завтра пойдем в кино. У него произошло несчастье.
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