Составь 6 предложений с разными глаголами. Пожалуйста помагите

Русский язык
Составь 6 предложений с разными глаголами. Пожалуйста помагите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К нам приехали гости. Принеси мне книгу.  Я  пришел бы, но вот приболел. Сядьте, пожалуйста, у окна. Мы завтра  пойдем в кино.  У него произошло несчастье.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите объясните значение слов:сервиз,дискотеку,сервант.Буду очень благодарен ставлю СПАСИБО!!!
Ответить
Русский язык
Какая форма у прилагательных оранжевых и жёлтых
Ответить
Русский язык
какую роль играют междометия в речи бобчинского, добчинского, городничего?
Ответить
Физика
Что произойдет с мячом, неподвижно лежащим на полу вагона движущегося относитель??о Земли поезда, если поезд повернет налево?
Ответить
Математика
Отметь какое слово нужно вставить -часть задачи из которой узнают что нужно найти
Ответить