Является ли квадрат прямоугольником?
Математика
Является ли квадрат прямоугольником?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, т.к. у него все углы прямые.
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