Объяснити слова и словосочетания "ненароком" , "плашля" , "несчитова" , "не зариться" , "так просто не попущусь" , " французкий скоро к зубам прибиру". ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Литература
Объяснити слова и словосочетания "ненароком" , "плашля" , "несчитова" , "не зариться" , "так просто не попущусь" , " французкий скоро к зубам прибиру". ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ненароком - случано плашмя - плоско, упасть на грудь или спину несчитова - не равно, не честно не зариться - не смотреть так просто не попущусь - так просто не позволю французский скоро к зубам приберу - выучу, освою
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