В государстве Z большинство населения занято разведением скота и ремеслами. Какая дополнительная информация свидетельствует о том, что это общество носит традиционной характер? Выберите из перечисленного нужные позиции и запиши...
Обществознание
В государстве Z большинство населения занято разведением скота и ремеслами. Какая дополнительная информация свидетельствует о том, что это общество носит традиционной характер? Выберите из перечисленного нужные позиции и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) развивается массовая культура 2) существует цеховая система 3) введено обязательное начальное образование 4) главным объектом собственности является земля 5) товарные отношения соседствуют с натуральным обменом 6) основные права и обязанности закреплены в конституции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) массовая культура-информационное общество 2)цеховая система-индустриальное общество 3)начальное образование- либо индустриальное, либо постиндустриальное 4)земля-традиционное 5)натуральный обмен-традиционное 6)конституция-либо индустриальное, либо информационное ОТВЕТ:45
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