В государстве Z большинство населения занято разведением скота и ремеслами. Какая дополнительная информация свидетельствует о том, что это общество носит традиционной характер? Выберите из перечисленного нужные позиции и запиши...

Обществознание

В государстве Z большинство населения занято разведением скота и ремеслами. Какая дополнительная информация свидетельствует о том, что это общество носит традиционной характер? Выберите из перечисленного нужные позиции и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) развивается массовая культура 2) существует цеховая система 3) введено обязательное начальное образование 4) главным объектом собственности является земля 5) товарные отношения соседствуют с натуральным обменом 6) основные права и обязанности закреплены в конституции

Автор: Гость