Английский 6класс True:T or false P?
Английский язык
Английский 6класс True:T or false P?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не очень поняла вопрос. Но True -правда (Т) False -ложь (F)
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