В каких глаголах не пишиться мягкий знак 1)стрич?ся2)плетут?ся3)появиш?ся4)улыбает?с??.
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В каких глаголах не пишиться мягкий знак 1)стрич?ся2)плетут?ся3)появиш?ся4)улыбает?с??.
Ответ(ы):
Гость:
Улыбаются и плетутся. Задать вопрос: что делают(ет)?
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