В каких из приведенных предложений верно передана главная информация содержащая??я в тексте??? 1)Еще до того,как приступить к изготовлению предмета,человек создает образ этого предмета в мыслях,то есть разрабатывает проект тог...
Русский язык
В каких из приведенных предложений верно передана главная информация содержащая??я в тексте??? 1)Еще до того,как приступить к изготовлению предмета,человек создает образ этого предмета в мыслях,то есть разрабатывает проект того ,что ему нужно! 2)Человек, в отличии от животных,действует сознательно ,проявляя при этом свойственную только людям способность к творчеству! 3)Проектирование-это сознательное созидание того,что в природе еще не существовало,это творческий процесс! 4)Способность действовать сознательно,используя творческий подход,отличает человека от животных! 5)для удовлетворения своих потребностей человек действует сознательно,используя орудие труда!
Ответ(ы):
Гость:
В первом предложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Журнал объявил конкурс детских рисунков, в котором приняла участие одна девятая часть его подписчиков.Сколько подписчиков у журнала, если редакция ...
Қазақ тiлi
Физика
Найдите скорость фотоэлектронов, вылетевших из цинка, при освещении его ультрафи??летовым светом с длиной волны 300 н*м, если А(работа)выхода= 6,4*...