В каких из приведенных предложений верно передана главная информация содержащая??я в тексте??? 1)Еще до того,как приступить к изготовлению предмета,человек создает образ этого предмета в мыслях,то есть разрабатывает проект тог...

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В каких из приведенных предложений верно передана главная информация содержащая??я в тексте??? 1)Еще до того,как приступить к изготовлению предмета,человек создает образ этого предмета в мыслях,то есть разрабатывает проект того ,что ему нужно! 2)Человек, в отличии от животных,действует сознательно ,проявляя при этом свойственную только людям способность к творчеству! 3)Проектирование-это сознательное созидание того,что в природе еще не существовало,это творческий процесс! 4)Способность действовать сознательно,используя творческий подход,отличает человека от животных! 5)для удовлетворения своих потребностей человек действует сознательно,используя орудие труда!

Автор: Гость