Написать сочинение (70 слов) «Знаки препинания при приложении» СРОЧНО!!! ДАМ 60 БАЛЛов

Гость: Гость:

Знаки препинания в предложении играют немаловажную роль. Они могут выражать наши чувства, эмоции и отношение к предмету беседы. К примеру, восклицательный знак может показать радость или удивление, а так же создать ощущение повышенной интонации говорящего. Вопросительный знак, соответственно, показывает вопросительную интонацию, а в сочетании с восклицательным знаком способен передать чувство недоумения, потрясения, удивления. Точка используется чаще других знаков. Чаще всего данный знак является завершением повествовательного предложения. В конце предложения может использоваться и многоточие, оно призвано показать незаконченность, неуверенность в чём - либо. Внутри предложения тоже можно использовать большое количество знаков препинания. Без запятых, к примеру, текст было бы очень сложно воспринимать. Стоит лишь представить, что человек, использовавший в предложении огромное количество однородных членов, или, скажем, составил сложное предложение из нескольких простых, не обозначив при этом границы запятыми, как становится страшно. Тире, двоеточие, точка с запятой - все эти знаки призваны облегчить текст для восприятия его читателем. Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что знаки препинания в предложениях, да и в тексте в целом, очень важны: они помогают нам понять задуманный автором смысл предложения или текста, понять, какие именно слова соединяются между собой и, наконец, помогают нам передать эмоции на бумаге.