В каких координатных четвертях проходит график прямой пропорциональности у=50x
Математика
В каких координатных четвертях проходит график прямой пропорциональности у=50x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тк 50>0 ,значит в 1 и 3 четвертях
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