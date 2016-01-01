В каких координатных четвертях проходит график прямой пропорциональности у=50x

Математика
В каких координатных четвертях проходит график прямой пропорциональности у=50x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тк 50>0 ,значит в 1 и 3 четвертях
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