В каких случаях буквы я,ё,е ю обозначают два звука: после согласных,после ъ и ь,в ко??це слова
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В каких случаях буквы я,ё,е ю обозначают два звука: после согласных,после ъ и ь,в ко??це слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я, е, ё, ю обозночают двазвука когда стоят в начале слова,после гласных и после ь, ъ знаков.После согласных один звук а, э, о, у
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