Туристы сделали за день 2 остановки.Расстояние до 1 остановки в 3 раза меньше,чем весь путь.Расстояние от 1 до 2 остановки в 4 раза меньше,чем Расстояние,которое они прошли до 1 остановки.Какое расстояние туристы прошли за весь...

Математика

Туристы сделали за день 2 остановки.Расстояние до 1 остановки в 3 раза меньше,чем весь путь.Расстояние от 1 до 2 остановки в 4 раза меньше,чем Расстояние,которое они прошли до 1 остановки.Какое расстояние туристы прошли за весь день?

Автор: Гость