Туристы сделали за день 2 остановки.Расстояние до 1 остановки в 3 раза меньше,чем весь путь.Расстояние от 1 до 2 остановки в 4 раза меньше,чем Расстояние,которое они прошли до 1 остановки.Какое расстояние туристы прошли за весь...

Математика
Туристы сделали за день 2 остановки.Расстояние до 1 остановки в 3 раза меньше,чем весь путь.Расстояние от 1 до 2 остановки в 4 раза меньше,чем Расстояние,которое они прошли до 1 остановки.Какое расстояние туристы прошли за весь день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если общее 120 км. то так  120/3=4040*4=160160/2*3=240ответ:240км

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