Какие постройки и статуи на Акрополе связаны с именем Афины?

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Тут дохрена, что то спиши а что то нет) На твой выбор Афинский Акрополь (Парфенон) Первый храм Афины в Афинах был небольшим. Этот храм в Афинах, посвященный Афине-Нике предположительно построил в 427-421 годах до н. э. архитектор Калликрат. По описанию одного из авторов древности, внутри этого храма была установлена статуя богини победы Ники из дерева. Афиняне желали, чтобы победа никогда не оставляла их город. Поэтому ее статую сделали без крыльев. В конце XVII века турки, которые к тому времени захватили Грецию, разобрали храм, использовав его мраморные блоки для укреплений. После освобождения страны упрямые греки заново сложили этот храм на прежнем месте. Храм Афины в Афинах запоминающееся зрелище. Главное место в композиции акрополя занимает храм Афины в Афинах или Парфенон. Его главным архитектором Перикл назначил Иктина, а Калликрата – его помощником. Этот храм в Афинах строился в V веке до н. э. в течение девяти лет. Парфенон - дорический периптер, окруженный 46 колоннами с элементами ионического ордера. Двенадцатиметровая фигура Афины была установлена на невысоком постаменте, который украшали рельефы. Двухъярусная мраморная колоннада окружала ее с трех сторон. Шлем с изображением сфинкса, а также крылатых коней, нарядная одежда, эгида на груди, с маской Медузы Горгоны в центре, а также двухметровая Ника на правой руке Афины, копье у левого плеча Афины и стоявший рядом круглый щит делали всю скульптуру особенно торжественной. В свое время люди несли в храмы множество даров: зерно, хлеб, фрукты и т. д. Храм Афины в Афинах поражает своими размерами. Лицо богини, ее руки и маску на груди скульптор Фидий выполнил из слоновой кости, а оружие и одежду - из тонких золотых пластинок, положенных на каркас из дерева. По словам очевидцев, на статую ушло около тысячи двухсот килограммов золота.