-5+y=-19 Решите срочно!!!

Математика
-5+y=-19 Решите срочно!!!
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Автор: Гость
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Гость:
-5+у=-19 у=-19+5 у=-14
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