Мы осматривали на снегу ночные следы зверей. как выписать из этого предложения па??ы членов?

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Мы осматривали на снегу ночные следы зверей. как выписать из этого предложения па??ы членов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы осматривали - подлежащее и сказуемое; ночные следы - прилагательное и дополнение следы зверей - дополнение и дополнение
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