Составить рассказ из слов окружают, подступили, зацвели, созрели, пролетает на тему природы

Гость: Гость:

[_Привет всем!_] Наступает осень. И вот нас уже окружают деревья с золотистыми и ярко-красными листьями и пасмурное небо. Подступили холода. Но на клумбах зацвели «Золотые шары». На деревьях созрели последние плоды. По небу угрюмо пролетает стая перелётных птиц. Рада была помочь!=^.^=