Составить рассказ из слов окружают, подступили, зацвели, созрели, пролетает на тему природы
Русский язык
Составить рассказ из слов окружают, подступили, зацвели, созрели, пролетает на тему природы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[_Привет всем!_] Наступает осень. И вот нас уже окружают деревья с золотистыми и ярко-красными листьями и пасмурное небо. Подступили холода. Но на клумбах зацвели «Золотые шары». На деревьях созрели последние плоды. По небу угрюмо пролетает стая перелётных птиц. Рада была помочь!=^.^=
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