В каких случаях уместно будет использовать следующие крылатые выражения, прише??шие к нам из мифов: "Яблоко раздора". "Между Сциллой и Харибдой". "Троянский конь".

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"Яблоко раздора" Событие или вещь, которая может привести к масштабным, непредсказуемым и, зачастую, разрушительным последствиям "Между Сциллой и Харибдой" Тут говорится о том,что опасность угрожает и с той, и с другой стороны. "Троянский конь" Обозначает коварный замысел, замаскированный в виде подарка