Что больше 1 или 8/7

Математика
Что больше 1 или 8/7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это 1 равно 8 восьмых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Как техника меняет мир?
Ответить
История
Обязанности рабов работающих в рудниках в Риме. Помогите пожалуйста!!!
Ответить
Химия
Какой объём углекислого газа может быть получен при взаимодействии в 250 г CaCO3 , сод??ржащего 20% примесей с 730 г 30%-ого раствора HCl если выхо...
Ответить
Литература
Вопрос по стихотворению Н. А. Некрасова КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ Как вы думаете, какое будущее ожидает некрасовского героя ? т. е. мальчика Власа из стиха
Ответить
Русский язык
Срочно нужно соченение на тему об одном ярком событии моей жизни
Ответить
Русский язык
Помогите написать соч.
Ответить
Русский язык
Нужен рассказ на тему звёздное небо,помогите
Ответить
Геометрия
На рисунке np параллельна bd mb-биссектриса угла mnc cp биссектриса угла mcd найдите угол мвс если угол мср равен 65
Ответить
Биология
Помогите я правильно сделала задание
Ответить
Физика
Выберите правильный ответ: 1.При уменьшении объема сосуда, в котором находится газ, среднее расстояние между молекулами газа: а) уменьшается ...
Ответить