Вопрос по стихотворению Н. А. Некрасова КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ Как вы думаете, какое будущее ожидает некрасовского героя ? т. е. мальчика Власа из стиха

Литература
Вопрос по стихотворению Н. А. Некрасова КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ Как вы думаете, какое будущее ожидает некрасовского героя ? т. е. мальчика Власа из стиха
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Влас донес дрова и опять пошел к отцу или он вырос и у него стала большая семья мужчин только он и его сын))
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