Нужен рассказ на тему звёздное небо,помогите
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Нужен рассказ на тему звёздное небо,помогите
Ответ(ы):
Гость:
Поздний вечер. Тепло. Я вышла в наш сад. Такие странные ощущения: и чудно, и страшновато, и загадочно. Я смотрю на звёздное небо. Прекрасный вид! Звёзды мерцают,переливаются и даже срываются вниз. И вот одна летит, летит, оставляя яркий след на чёрном ночном небе. Позади меня кусты и деревья нашего сада. От лёгкого ветерка они шевелят листвой. Мне кажется, что они шепчутся обо мне. Я немножко боюсь темноты. Вглядываюсь во мрак, пытаюсь разглядеть дорожки, строения во дворе. Луна совсем тоненькая, сегодня новолуние. Поэтому совсем темно. Вот шорох над моей головой. Я знаю, что это летучие мыши. Они живут у нас на чердаке. Я видела их днём, когда они спали. Теперь они вылетели на ночную охоту. Какой чудесный воздух в саду!Очень сильно чувствуется запах цветов под моим окном. Некоторые из них пахнут ещё сильнее , чем днём. Так не хочется идти спать! Меня завораживает звёздное небо, тьма и тишина....
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