На рисунке np параллельна bd mb-биссектриса угла mnc cp биссектриса угла mcd найдите угол мвс если угол мср равен 65
Геометрия
На рисунке np параллельна bd mb-биссектриса угла mnc cp биссектриса угла mcd найдите угол мвс если угол мср равен 65
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