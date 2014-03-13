Выберите правильный ответ: 1.При уменьшении объема сосуда, в котором находится газ, среднее расстояние между молекулами газа: а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется г) зависит от химического состава газа 2. П...

Физика

Выберите правильный ответ: 1.При уменьшении объема сосуда, в котором находится газ, среднее расстояние между молекулами газа: а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется г) зависит от химического состава газа 2. При уменьшении температуры газа среднее расстояние между молекулами: а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется г) зависит от химического состава газа 3. Для того чтобы давление газа содержащегося в определенном объеме не изменилось при его подогреве необходимо: а) выпустить часть газа или уменьшить его объём; б) добавить некоторое количество газа или увеличить его объём; в) выпустить часть газа или увеличить его объём; г) добавить в баллон газа или уменьшить его объём 4. Свойство жидкостей и газов передавать давление по всем направлениям одинаково связно с тем,что: а) их молекулы могут перемещаться по всем направлениям б) их молекулы лишь колеблются около положения равновесия в) их молекулы притягиваются друг к другу Сандра112 13.03.2014

Автор: Гость