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Февраль – это удивительный месяц, который становится завершающим аккордом злобной и ненасытной зимы. В одни дни зима запугивает прохожих морозами, вьюгами, а в другие дни зима балует солнечной погодой и красивыми пейзажами. Удивительную картину нам передал Грабарь на своем полотне, которое носит поэтичное название - «Февральская лазурь». На передний план вынесена береза, которая покрыта тонким слоем инея. Он переливается, блестит, поэтому кажется, что дерево обзавелось янтарными бусами. Позади мы видим березки, которые ни в чем не уступают своей подружке, которая выскользнула вперед. Они показывают, что они тоже достойны внимания, так как их наряды не менее роскошны. Все березы изображены на фоне белоснежного покрывала, которое соткано самой старухой-зимой. Она не торопится его прибирать, словно желая немного задержаться. Сверху, над березовой рощей, раскинулось чистое небо, манящее и доброе. От него веет прохладой и чистотой, поэтому можно почувствовать легкое дуновение ветерка и свежий аромат весны. От этого полотна веет свежестью и чистотой, которая кажется потрясающей на фоне современного телевидения. Хочется на яву вдохнуть свежесть морозного солнечного дня, полюбоваться снежными нарядами берез, а пока остается восхищаться мастерством художника.