Срочно нужно соченение на тему об одном ярком событии моей жизни

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Срочно нужно соченение на тему об одном ярком событии моей жизни
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Их было не одно! Моя жизнь — это событие и много ярких моментов... Помню года 3-4 , Печенга, полярная ночь...Мы малышня лежим на снегу по краю какой-то канавы-воронки, укутанные в шубы, пуховые платки ...Задрали головы вверх и любуемся северным сиянием. Красота, дух захватывает! А оно еще и потрескивает... Помню, как с отцом на рыбалку ходили на лодке-плоскодонке в Финский залив, как нас унесло в нейтральные воды и пограничники нас вылавливали... Помню, когда было лет 10 отец подарил мне три куска ситца по метру разных расцветок (до сих пор помню их), чтобы не клянчила кусочки ткани у мамы для пошива платья куклам. А то у нас с мамой всегда скандалы были по этому поводу. Свадьбы я свои тоже очень хорошо помню, но  почему-то это не самые радостные события в моей жизни. А вот рождение сына — это,пожалуй, самое главное событие моей жизни. Когда он родился, то всё плакал, а я спрашиваю акушерок, ну почему же он плачет? А они ответили: «Живой, вот и плачет». И мне стало так спокойно...Помню, как он заканчивал школу и меня тоже наградили грамотой за его воспитание...Помню, как он заканчивал институт и мне пришлось три раза подъезжать туда привозить, то чертежи, которые он забыл дома из-за волнения, то паспорт... Но это был самый счастливый день для меня! Да, что день. Я неделю летала, как на крыльях... Были и печальные события в моей жизни о которых не хотелось бы вспоминать, но и забыть о них невозможно... Это потеря близких, два развода, потеря двух собак и трех кошек. Это тоже яркие события для меня. Еще одним ярким событием была моя работа, требующая выдумки, фантазии...Я не только придумывала и конструировала модели женской одежды, но еще и преподавала это. Учила других создавать что-то свое, неповторимое...Приходилось работать и в театрах, создавать костюмы к спектаклям и просто наряды для артистов и режиссёров. Ну, естественно, общаться с ними...Они очень интересные люди...Для меня это тоже были яркие моменты... Не могу сказать, что сейчас не стало ярких и радостных моментов в моей жизни. Просто сама жизнь немного изменилась, стала соответствовать моему возрасту и статусу. Но ярких моментов еще хватает...
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