Обязанности рабов работающих в рудниках в Риме. Помогите пожалуйста!!!

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Обязанности рабов работающих в рудниках в Риме. Помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А между тем труд был изнурительный и продолжался с утра до вечера. Вообще наказанием рабов было изгнание в рудники, где они пахали с утра до вечера без перерыва, а иногда даже несколько суток без еды. Так что рабы в рудниках - рабы под домашним арестом. Но "специализированные" рабы на работу в рудниках выполняли простые функции - добывали простые материалы типа угля или железа. 
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