Обязанности рабов работающих в рудниках в Риме. Помогите пожалуйста!!!

Гость: Гость:

А между тем труд был изнурительный и продолжался с утра до вечера. Вообще наказанием рабов было изгнание в рудники, где они пахали с утра до вечера без перерыва, а иногда даже несколько суток без еды. Так что рабы в рудниках - рабы под домашним арестом. Но "специализированные" рабы на работу в рудниках выполняли простые функции - добывали простые материалы типа угля или железа.