Как техника меняет мир?
Обществознание
Как техника меняет мир?
Ответ(ы):
Гость:
Иногда убивает время. А иногда даёт людям знания
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