Одна сторона треугольные равна 6 целых 2/10м., вторая-на 1 целых 7/10м. меньше первой, а ??умма этих сторон на 2 целых 4/10м. больше третьей стороны. Чему равен периметр треугольника?
Математика
Одна сторона треугольные равна 6 целых 2/10м., вторая-на 1 целых 7/10м. меньше первой, а ??умма этих сторон на 2 целых 4/10м. больше третьей стороны. Чему равен периметр треугольника?
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