В какой доле больших полушарий головного мозга находятся центры , управляющие мышечными движениями

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Продолговатый мозготвечает за дыхание, кровообращение, пищеварение;содержит рефлексы кашля, чихания, глотания, сосания, рвоты и т.д. Мозжечок отвечает за координацию движений.Средний мозг отвечает за ориентировочные реакции на свет и звук.Промежуточный мозг регулирует обмен веществ в организме, согласовывает физиологические процессы, поддерживает гомеостаз (постоянство внутренней среды) двумя способами:через гипофиз управляет всеми остальными железами внутренней секреции организма;участвует в формировании чувств голода, холода, жажды и т.п., таким образом, влияет на поведение. Большие полушарияв передней части лобной доли находится зона логического мышления (она развита у человека лучше, чем у других животных); в задней части лобной доли находится двигательная зона тела(отвечает за произвольные движения); в нижней части лобной доли, на границе с теменной и височной, находится зона речи (она имеется только в мозге человека, у других животных ее нет); в передней части теменной доли находится чувствительная зона тела (зона кожно-мышечной чувствительности); в затылочной доле находится зона зрения; это центральная часть зрительного анализатора, здесь происходит анализ и распознавание зрительных образов; в височной доле находится зона слуха, это центральная часть слухового анализатора.